年越し準備 朝市にぎわう ＪＲ鹿児島中央駅前
(2016 12/29 22:00)
正月用の食材などを買い求める客でにぎわう朝市＝２９日午前９時半、鹿児島市中央町
「いいのが入ってるよ」「１袋１００円だよ」。通りには店員の大きな掛け声が響き渡った。同市中央町の実家に帰省している福岡県大野城市の主婦矢次沙織さん（４４）は「駅前朝市は子どもの頃からの思い出の場所。価格も安くて助かる」と話し、正月飾りのセンリョウなどを買った。
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