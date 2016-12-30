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指宿―根占高速船　４月から運航、１日４往復

(2016 12/30 06:30)
２０１７年４月１日の就航へ向けて建造中の高速船＝２３日、三重県のニュージャパンマリン（同社提供）
　指宿港と根占港間で高速船事業を計画する南九船舶（鹿児島市）が２０１７年４月１日から１日４往復で運航を始める方針を決めたことが、２９日分かった。本土最南端の佐多岬（南大隅町）の整備が終わる１８年には１日６往復に拡充する計画。同社は山川－根占間でフェリー（１日４～５往復、片道５０分）を運航しており、２航路態勢で観光客や住民の利便性を高める。
　高速船（１９トン、定員６４人）は「なんきゅう１０号」と名付けられた。運賃は中学生以上８００円、小学生４００円、自転車は別に５００円。根占港を拠点に片道２０分で結ぶ。
（記事全文は３０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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