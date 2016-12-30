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障害者らの絵画９９５点　根占の福祉施設で初公募展

(2016 12/30 20:35)
出品作を講評する画家の向吉文男さん＝南大隅町の「おおすみの園」
　南大隅町根占川北の福祉施設「おおすみの園」で、初の絵画公募展が開かれている。子どもや高齢者、障害者らの作品９９５点が並ぶ。１月１５日まで。
　２２日は選考委員長を務めた二紀会鹿児島支部長の向吉文男さん（７３）＝鹿屋市＝が作品を解説。「初回ながら多彩な絵が集まり、中身の濃い公募展になった」と紹介した。
（記事全文は３１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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