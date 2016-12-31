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徳之島の丸山さん、グーグル地図に景勝地１１カ所公開

(2016 12/31 06:30)
撮影機材を背負い、徳之島の景勝地を回る丸山勝司さん＝徳之島町山（本人提供）
　米インターネット検索大手グーグルのインターネット地図で世界中の風景が楽しめる「ストリートビュー」に、１１月から徳之島の観光スポット１１カ所が公開されている。徳之島町の地域おこし協力隊員、丸山勝司さん（４３）が撮影した。島内の景勝地などをパノラマサイズで楽しむことができる。
　これまでも徳之島の映像はあったものの、車を使った撮影で、車が入れない集落内や、景勝地の風景は見られなかった。
（記事全文は３１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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