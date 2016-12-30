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鹿児島県内玄関口、帰省ラッシュピーク

(2016 12/30 23:30)
帰省客で混雑する新幹線ホーム＝３０日午前、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅
　年末年始をふるさとで過ごす人たちの帰省ラッシュが３０日、ピークを迎えた。鹿児島県内の陸や空の玄関口は、大きな荷物や土産を抱えた家族連れなどでにぎわった。
　鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅では、スーツケースを引く姿が目立った。新幹線は３１日昼過ぎまで混雑するとみられる。Ｕターンのピークは１月３日の見込み。
（記事全文は３１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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