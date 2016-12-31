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復興支援へ南阿蘇村産使用　年越しそば求め客続々　鹿児島市

(2016 12/31 00:30)
特設売り場で年越しそばを求める買い物客＝３０日午後、鹿児島市荒田２丁目のふく福荒田本店
　暮れも押し迫った３０日、鹿児島市内のそば店には家族連れや常連客らが訪れ、年越しそばを買い求める姿が見られた。
　同市のふく福荒田本店では、駐車場の特設テントで販売。そばは今年４月に発生した熊本地震の復興支援を目的に、熊本県南阿蘇村産を使用する。
（記事全文は３１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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