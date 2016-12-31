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全国高校サッカー　鹿児島城西　４大会ぶり初戦突破

(2016 12/31 23:30)
【１回戦　鹿児島城西－北陸】前半６分、先制のヘディングシュートを決める鹿城西・大脇（中央）＝等々力陸上競技場
　サッカーの第９５回全国高校選手権第２日は３１日、神奈川県の等々力陸上競技場などで１回戦１５試合があった。３年連続７度目出場の鹿児島城西は北陸（福井）に１－０で競り勝ち、鹿城西が第９１回大会で勝利して以来、鹿児島県勢として４大会ぶりの初戦突破を果たした。
（記事全文は１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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