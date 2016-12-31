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全国高校サッカー女子　神村学園８強入り

(2016 12/31 23:00)
【２回戦　神村学園－湘南学院】後半２６分、神村・前野が同点シュートを決める＝三木総合防災公園陸上競技場
　サッカーの全日本高校女子選手権第２日は３１日、兵庫県立三木総合防災公園などで２回戦８試合が行われた。前回準優勝した九州第２代表の神村学園は、湘南学院（神奈川）とのＰＫ戦を３－２で制し、ベスト８入りした。神村は４日、東北第２代表の聖和学園（宮城）と準々決勝を戦う。
（記事全文は１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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