全国高校サッカー女子 神村学園８強入り
(2016 12/31 23:00)
【２回戦 神村学園－湘南学院】後半２６分、神村・前野が同点シュートを決める＝三木総合防災公園陸上競技場
- 全国高校サッカー女子 神村学園８強入り(12/31 23:00)
- 永利小金管バンド、寄贈ドラムで演奏 自治会館落成式典に花(12/31 13:00)
- 徳之島の丸山さん、グーグル地図に景勝地１１カ所公開(12/31 06:30)
- 復興支援へ南阿蘇村産使用 年越しそば求め客続々 鹿児島市(12/31 00:30)
- 鹿児島県内玄関口、帰省ラッシュピーク(12/30 23:30)
- 障害者らの絵画９９５点 根占の福祉施設で初公募展(12/30 20:35)
- 鶴丸城跡御楼門建設 実施設計固まる 礎石保護重点に(12/30 13:00)
- 指宿―根占高速船 ４月から運航、１日４往復(12/30 06:30)
- 献血して福袋いかが？ 年末年始に協力呼びかけ 鹿児島県赤十字血液センター(12/29 23:00)
- 年越し準備 朝市にぎわう ＪＲ鹿児島中央駅前(12/29 22:00)
- 加治木高 生徒の海外研修開始 第１弾は米へ１０人(12/29 20:00)
- 豚足脱毛機に新機械振興賞 曽於市・マトヤ技研開発(12/29 13:00)
- 「喜入に恩返し」 ソチ映画祭特別賞「ゆずの葉」神園監督らが報告(12/29 06:30)
- 川内原発専門委が初会合 特別点検を検証 避難計画も議論(12/28 23:55)
- えと交代式 新年へ期待 平川動物公園(12/28 23:15)
- 指商高生３人、中・韓国語全国大会へ 授業導入５年目の快挙(12/28 20:00)
- 奄美ドクターヘリ初出動 徳之島の患者、鹿児島大学病院に(12/28 13:00)
- サッカー場、電車路線新設協の設置合意 森鹿児島市長と知事(12/28 06:30)
- 「地域つなぐ役目を」 ＪＡＬ、奄美・琉球の世界遺産登録支援(12/28 00:30)
- 簡体字の人名にリボン 伊佐に謎の風船飛来(12/27 22:00)
- 喜界町で縄文まつり 方言使った狂言、小学生が披露(12/27 20:55)
- ジュエリー３点８０００万円 山形屋が１００周年記念高額福袋(12/27 13:00)
- 「奄美国立公園」誕生へ 中央環境審が答申、来春正式指定(12/27 06:30)
- 川内原発１号機特別点検 「異常確認されず」九電が鹿児島県に報告(12/27 00:15)
- 新燃岳警戒レベル１に、１月にも引き下げ 鹿児島地方気象台方針(12/26 23:10)
- 奄美市でドクターヘリ運航開始式 ２７日から運用(12/26 22:15)
- 八重の棚田にきらめくイルミネーション 郡山(12/26 13:00)
- 先人の労語り継ぐ 復帰６３年 奄美で式典(12/26 06:30)
- 高校駅伝女子・神村３位 校内で生徒ら１３０人応援 いちき串木野市(12/26 00:27)
- 馬毛島トビウオ漁を冊子に(12/25 23:00)