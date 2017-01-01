工事進む藺牟田瀬戸架橋　「甑一つに」島民の悲願

(2017 01/01 13:00)

建設工事が進む藺牟田瀬戸架橋。手前が中甑島＝２０１６年１２月２４日、薩摩川内市

薩摩川内市の中甑島と下甑島の間で、藺牟田瀬戸架橋（橋長１５３３メートル）の建設が続いている。約２８０億円を投じ、完成すれば陸上橋を含め県内最長となる大事業だ。昨年１２月、上空から現場を見ると、島民の「甑を一つに」という悲願が実現に近づいていることを実感できた。