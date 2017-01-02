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全国高校サッカー　鹿児島城西　ＰＫ戦制し３回戦へ

(2017 01/02 20:40)
ＰＫ戦、長崎総合科学大付の１本目を止める鹿城西・ＧＫ泉森
　サッカーの第９５回全国高校選手権第３日は２日、川崎市等々力陸上競技場などで２回戦１６試合が行われた。３年連続７度目出場の鹿児島城西は、長崎総合科学大付との０－０からのＰＫ戦を４－２で制した。鹿城西は３日、２連覇を狙う東福岡と３回戦を戦う。
（記事全文は３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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