「ひまわりハウスたかちほ」盛況　姶良・松原地区

(2017 01/03 20:00)

ひまわりハウスのランチ会で食事とおしゃべりを楽しむ住民ら＝姶良市東餅田

姶良市の松原地区に空き家を活用した住民らの憩いの場がある。「ひまわりハウスたかちほ」（同市東餅田）。お年寄りや市民らが音楽、手芸などの趣味や食事を楽しんだり、勉強会に使ったりしている。１月中旬以降には、子ども食堂も始める予定だ。住民主体の取り組みで、各地から視察が相次いでいる。松原なぎさ校区コミュニティ協議会、松原上自治会、市民活動支援をしているＮＰＯ法人「Ｌかごしま」の共同運営。校区は宅地開発が進み、現在約３２００世帯、約７８００人が暮らす。公民館のような交流・住民活動の拠点を増やしたいと民家を借り、２０１４年４月に始めた。