「ひまわりハウスたかちほ」盛況 姶良・松原地区
(2017 01/03 20:00)
ひまわりハウスのランチ会で食事とおしゃべりを楽しむ住民ら＝姶良市東餅田
松原なぎさ校区コミュニティ協議会、松原上自治会、市民活動支援をしているＮＰＯ法人「Ｌかごしま」の共同運営。校区は宅地開発が進み、現在約３２００世帯、約７８００人が暮らす。公民館のような交流・住民活動の拠点を増やしたいと民家を借り、２０１４年４月に始めた。
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