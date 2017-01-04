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鹿児島の子「お手伝い」全国１位　文科省調査

(2017 01/04 06:30)
洗濯物を畳む狩集琴葉さんと亘揮君＝鹿児島市鴨池２丁目
　朝、新聞を取りに行ったり、洗濯物を畳んだり－。鹿児島県の子どもたちは、全国で一番「家の手伝い」をしていることが文部科学省の調査で分かった。県教育委員会は「素直でまじめな子どもたちが多い表れだろう」と分析。県内には、家族でルールを決めて、取り組む家庭もある。
　２０１６年度の全国学力・学習状況調査によると、「家の手伝いをしている」と回答した県内の児童生徒の割合は、小学校が８７．２％、中学校で７４．４％に上り、全国平均をそれぞれ４．４ポイント、７．２ポイント上回った。
（記事全文は4日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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