維新１５０年 実行委設置へ 三反園知事が方針

(2017 01/05 06:30)

鹿児島県の三反園訓知事は４日の年頭会見で、２０１８年の明治維新１５０年に向けて今年からプロモーションイベントを展開するため、官民のメンバーからなる実行委員会を設けて検討する考えを明らかにした。関係団体と協議し、できるだけ早く設置するという。

実行委の設置について、三反園知事は「明治維新１５０年は鹿児島をより元気にする大きなチャンス」とした上で、機運醸成や鹿児島の魅力発信に向けて大々的なプロモーションイベントを行う必要があると説明した。委員は県内の観光、経済、マスコミ、市町村関係者らを予定する。

