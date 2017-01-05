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維新１５０年　実行委設置へ　三反園知事が方針

(2017 01/05 06:30)
　鹿児島県の三反園訓知事は４日の年頭会見で、２０１８年の明治維新１５０年に向けて今年からプロモーションイベントを展開するため、官民のメンバーからなる実行委員会を設けて検討する考えを明らかにした。関係団体と協議し、できるだけ早く設置するという。
　実行委の設置について、三反園知事は「明治維新１５０年は鹿児島をより元気にする大きなチャンス」とした上で、機運醸成や鹿児島の魅力発信に向けて大々的なプロモーションイベントを行う必要があると説明した。委員は県内の観光、経済、マスコミ、市町村関係者らを予定する。
（記事全文は５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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