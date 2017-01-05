鹿児島市・麦の芽福祉会　４年制専攻科開設へ

(2017 01/05 13:00)

４月開校を目指し、建設が進む「ユーススコラ鹿児島」＝鹿児島市吉野町

鹿児島市の社会福祉法人麦の芽福祉会は、特別支援学校の高等部を卒業した知的障害や発達障害の若者が学ぶ、４年制の福祉型専攻科「ユーススコラ鹿児島」を４月に同市吉野町に開設する準備を進めている。自己表現や生活力などを高め、社会に出ても自己決定できる若者の育成を目指す。特別支援学校高等部卒業生の進路は、就労や福祉施設への通所などが多い。新たな学びの場として、大学のような施設を設置する動きは全国に広がっており、九州では福岡や長崎にある。ユーススコラ鹿児島では、調理実習や体づくりなどに加え、芸術などの教養、衣食住について学ぶ。