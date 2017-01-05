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紬姿の市民が行進　奄美市

(2017 01/05 22:20)
大島紬を着てアーケードを練り歩く市民ら＝５日、奄美市名瀬
　大島紬に親しんでもらおうと、奄美市などが主催する「紬の日のつどい」が５日、同市名瀬の商店街であった。紬姿の市民が、ファッションショーや島唄ライブなどを楽しみ、街を練り歩いた。
　１９７８（昭和５３）年に旧名瀬市が１月５日を「紬の日」に制定して以来、毎年開いている。式典では、朝山毅市長が「世界に誇れる伝統を後世に伝えられるよう力を尽くす」とあいさつした。
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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