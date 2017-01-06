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ぽかぽか小寒、ロウバイ満開　鹿児島市

(2017 01/06 06:30)
爽やかな香りを漂わせながら咲き誇るロウバイ＝５日、鹿児島市春山町
　５日は二十四節気の一つで、寒さが厳しくなる頃とされる「小寒」。鹿児島市春山町の野坂カズ子さん（７８）宅では、「ロウバイ」がほぼ満開となり、枝いっぱいに黄色い花を付けている。
　中国原産のロウバイは、蝋（ろう）細工のような黄色の花を咲かせ、形が梅に似ていることから「蝋梅」と呼ばれる。長女の美智代さん（５３）が約３０年前に木市で苗木を買い、いまでは庭先で高さ約５メートルに成長した。
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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