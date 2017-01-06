神村２年連続の決勝ならず 全国高校女子サッカー
(2017 01/06 17:00)
サッカーの全日本高校女子選手権は６日、神戸市のノエビアスタジアム神戸で準決勝があり、前回準優勝の神村学園（九州第２代表）は大商学園（関西第２代表）に０－０のままＰＫ戦で２－３で惜敗し、２年連続の決勝進出はならなかった。
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