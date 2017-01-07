バニラ・エア、奄美－関空便就航へ　３月２６日から、１日１往復

(2017 01/07 06:30)

奄美－成田間に就航しているバニラ・エア機＝奄美市笠利の奄美空港

ＡＮＡホールディングス傘下の格安航空会社（ＬＣＣ）バニラ・エアが奄美大島と関西国際空港（大阪府）を結ぶ直行便を３月２６日から、１日１往復で就航する方向で調整していることが６日、分かった。同社が運航している奄美－成田線の利用が好調な上、奄美地区は「奄美・琉球」の世界自然遺産登録が視野に入っており、さらなる需要があると見込んでいるとみられる。奄美－成田線は２０１４年に１日１往復で就航し、利用者数は年間１０万人を突破した。同線就航により旅行客が増加、１５年の県観光統計では、奄美地区の延べ宿泊客数は前年比１８．１％増の７７万８９００人となっている。奄美地区は世界自然遺産登録のほか、１８年年のＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」でも舞台となる可能性が高く、観光客の増加が予想されている。同社は１０日に正式発表する予定。