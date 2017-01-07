南薩縦貫道、３月２６日全線開通　鹿児島－枕崎結ぶ

(2017 01/07 13:00)

鹿児島県は６日、整備中の地域高規格道路・南薩縦貫道（鹿児島市－枕崎市、全長約４０キロ）で未開通だった知覧金山水車インターチェンジ（ＩＣ）－南九州知覧ＩＣの０．８キロが、３月２６日に開通すると発表した。片側１車線の自動車専用道路で通行無料。これにより全線開通となる。開通時刻は調整中。両ＩＣを含む知覧道路（５．７キロ）は２００８年度着工した。県は１５年度中の完成を見込んでいたが、１４年に両ＩＣ間で金山水車跡・精錬所跡の遺構群が確認されたため、設計を見直し開通が約１年ずれ込んだ。事業費は９１億４０００万円。