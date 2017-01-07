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全日本高校バレー　鹿児島女、６年ぶり準決勝へ

(2017 01/07 00:10)
　バレーボールの全日本高校選手権第３日は６日、東京体育館で３回戦と準々決勝が行われ、２年ぶり３４度目出場の鹿児島女は準々決勝で誠英（山口）を２－０で下し、６年ぶりにベスト４入りした。鹿女は７日、準決勝で２連覇を狙う下北沢成徳（東京）と対戦する。
　鹿女は３回戦で松山東雲（愛媛）を２－０で破った。
（記事全文は７日付南日本新聞でご覧になれます）
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