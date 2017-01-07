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旧有明高校最後の卒業生、同窓会が成人祝う

(2017 01/07 22:00)
同窓会関係者らの前であいさつする、有明高校最後の卒業生の代表＝志布志市
　２０１５年３月で閉校した有明高校（大崎町）の最後の卒業生の成人を祝う会が３日、志布志市の飲食店であった。母校の有終の美を飾った後輩の門出を祝おうと、同窓会関係者らが企画した。
　卒業生３６人のうち出席した３２人を、２８人の先輩と８人の恩師が激励。参加者は、高校時代の思い出話で盛り上がり、全員で校歌も斉唱した。新成人には閉校記念に作ったオリジナル焼酎と、印鑑がプレゼントされた。
（記事全文は８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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