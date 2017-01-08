福男・福女へ８０人疾走　大崎町

(2017 01/08 22:00)

ゴールの都萬神社を目指しスタートする参加者＝７日、大崎町

大崎町の中心商店街から都萬（つま）神社まで走り、一番乗りを競う「おおさき福男福女選び」が７日あり、町内外から男女８０人が参加した。初代の「一番福」は、鹿屋市西原１丁目の消防士山下翼さん（２６）と、鹿屋中央高校１年の西丸あゆみさん（１６）＝大崎町益丸＝が獲得した。地域の新たな風物詩にしようと、地元有志らでつくる実行委員会が初めて開いた。兵庫県西宮市の西宮神社で毎年恒例の「開門神事福男選び」を参考にした。午前７時の女子を皮切りに、男女に分かれて順次スタート。太鼓の音を合図に約３５０メートル離れた神社の境内を目指した。干支（えと）にちなんだ鳥の着ぐるみなどで走る人の姿も見られた。坂道が多い沿道には、早朝から大勢の観客が訪れ、声援を送った。