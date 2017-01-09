女子ソフトボールＵ１４日本代表に西窪さん（神村）

(2017 01/09 13:00)

日本代表入りを笹山義弘市長（左）に報告し、握手する西窪千尋さん＝姶良市役所

姶良市出身で神村学園中等部２年の西窪千尋さんが、女子ソフトボールＵ１４日本代表に選ばれた。１月中旬の台湾遠征を前に５日、市役所を訪れ、笹山義弘市長に報告。「満足せず練習に励み、将来はオリンピック出場を目指したい」と意欲を語った。現在、神村学園に進み寮生活を送りながら、女子ソフトボール部主将で４番打者。日本代表は、３回の選考会を経て、捕手として最終メンバー１７人に入った。