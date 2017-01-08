新成人、再会にパチリ　鹿児島県内各地で式典

(2017 01/08 23:00)

晴れ着姿を撮影する新成人ら＝８日、鹿児島市民文化ホール

９日の「成人の日」を前に、鹿児島市など県内の５市村で８日、成人式があった。各会場にはスーツや色とりどりの振り袖姿の新成人が詰め掛け、華やかに大人の仲間入りをした。鹿児島市は市民文化ホールで「新成人のつどい」を開催。祝辞を静かに聞く新成人が客席を埋める一方、ロビーなどでは同級生との再会に歓声を上げ、スマートフォンで記念写真を撮る光景もあちこちで見られた。