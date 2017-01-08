新成人、再会にパチリ 鹿児島県内各地で式典
(2017 01/08 23:00)
晴れ着姿を撮影する新成人ら＝８日、鹿児島市民文化ホール
鹿児島市は市民文化ホールで「新成人のつどい」を開催。祝辞を静かに聞く新成人が客席を埋める一方、ロビーなどでは同級生との再会に歓声を上げ、スマートフォンで記念写真を撮る光景もあちこちで見られた。
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