“走春”南薩路１万４１１８人　いぶすき菜の花マラソン

(2017 01/09 06:30)

満開となった菜の花の道を力走するランナー＝８日、指宿市開聞仙田

第３６回いぶすき菜の花マラソン大会（同実行委員会主催）が８日、指宿市で開かれた。国内外から１万４１１８人が出場、約１０００万本の菜の花が彩る早春の南薩路を駆け抜けた。前夜からの雨は午前９時のスタート時に小ぶりになり、昼ごろには青空が広がった。ランナーは池田湖や開聞岳の景色を楽しみながら、それぞれのペースでゴールを目指した。“おもてなし日本一”を目指す大会は、今年も延べ約２０００人のボランティアが参加。沿道では住民が飲食の提供や声援を送り、ランナーを励ました。