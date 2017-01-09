やぐらで一夜、笑顔咲く　「おねっこ」４０回目　金峰町

(2017 01/09 20:00)

雨の中、火の粉を巻き上げながら燃え上がるやぐら＝８日午前６時ごろ、南さつま市金峰町白川

やぐらの中で、歌を披露する子どもたち＝７日午後７時半ごろ、南さつま市金峰町白川

田んぼに建てた巨大なやぐらで一夜を明かし、翌朝にやぐらを焼く鬼火たき「おねっこ」が７、８日、南さつま市金峰町白川であった。４０回続く伝統行事。住民ら約５０人が集まり、無病息災などを願った。住民や市職員らがカシの木やモウソウ竹、カヤなどを７日朝から組み立て、夕方には高さ約２３メートル、面積約５０平方メートルのやぐらが完成。夜は阿多小学校児童らが歌ったり、ビンゴゲームを楽しんだりした。大人なんこで盛り上がり、６人が泊まった。翌８日午前６時、住民らが見守る中、やぐらに火を付けると、雨にもかかわらず勢いよく燃え上がり、残り火で餅を焼いて食べた。