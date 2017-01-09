冬休み最終日　かるた熱戦　鹿児島市

(2017 01/09 22:00)

素早い動きでかるたをとる子どもたち＝９日、鹿児島市の鹿児島アリーナ

鹿児島市の鹿児島アリーナで９日、公民館新春かるたとり大会（市教育委員会主催）があった。１８日間と長かった冬休みにみっちり練習を重ねた子どもたちが、真剣勝負を繰り広げた。市内の１４公民館で小倉百人一首を受講した幼児から小中学生約１６０人が、学年や実力で５階級に分かれ、公民館ごとに勝ち点を競った。上の句が読み上げられると、子どもたちは札を目掛けて勢いよく手を伸ばした。