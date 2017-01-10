衛星搭載の「電柱大」世界最小ロケット　１１日内之浦から打ち上げ

(2017 01/10 06:30)

公開された小型ロケット「ＳＳ５２０」４号機＝９日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１１日午前８時４８分、人工衛星を搭載したロケットでは世界最小級の「ＳＳ５２０」４号機を、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げる。機体を９日、報道陣に公開した。機体は全長約１０メートル、直径約０．５メートルの電柱大で、重さ２．６トンの３段式。搭載する超小型衛星「ＴＲＩＣＯＭ（トリコム）１」は縦横約１０センチ、高さ約３５センチ、重さ約３キロと、手で持ち運べる大きさだ。