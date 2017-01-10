気を引き締め最終学期　鹿児島県内公立校で始業式

(2017 01/10 22:00)

冬休みの宿題の答え合わせをする児童＝１０日、鹿児島市の草牟田小学校

鹿児島県内のほとんどの公立学校で１０日、３学期の始業式があった。暦の配列で例年よりちょっぴり長めの冬休みを過ごした児童・生徒らは、総仕上げの学期を迎え、気を引き締め直していた。鹿児島市の草牟田小学校は体育館で始業式を開き、鮫島準一校長（６０）は「今年は酉（とり）年で、酉には果実が熟するとの意味がある。自分の立てた目標に向けてこつこつと頑張ってほしい」と呼びかけた。