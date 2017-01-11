春告げる新ごぼう出発 １１０トン出荷目指す 隼人・ＪＡあいら
(2017 01/11 20:00)
あいら新ごぼうをアピールする樋脇建治組合長（左）と藤山武行ごぼう部会長＝１１日、霧島市隼人
あいら新ごぼうは柔らかく香りがいいのが特徴。天ぷらや鍋、サラダがお薦めという。霧島市と姶良市の農家２１人が計１１ヘクタールで栽培。暖冬で成長が早く、昨年１２月下旬から出荷が始まった。８割が東京向けで、鹿児島県内ではＡコープなどで販売する。
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