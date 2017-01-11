春告げる新ごぼう出発　１１０トン出荷目指す　隼人・ＪＡあいら

(2017 01/11 20:00)

あいら新ごぼうをアピールする樋脇建治組合長（左）と藤山武行ごぼう部会長＝１１日、霧島市隼人

一足早く春を告げる「あいら新ごぼう」の出荷出発式が１１日、霧島市隼人のＪＡあいら本所であった。関係者約７０人が、２キロ入り５００箱を積んだ東京行きのトラックを見送った。４月上旬まで収穫し１１０トン、売上高６３００万円を目指す。あいら新ごぼうは柔らかく香りがいいのが特徴。天ぷらや鍋、サラダがお薦めという。霧島市と姶良市の農家２１人が計１１ヘクタールで栽培。暖冬で成長が早く、昨年１２月下旬から出荷が始まった。８割が東京向けで、鹿児島県内ではＡコープなどで販売する。