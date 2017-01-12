うそ電話詐欺　鹿児島県１６年被害４３件２.１億円

(2017 01/12 06:30)

うそ電話詐欺撲滅共同宣言に署名する河野真県警本部長（右から３人目）とコンビニ各社代表＝２０１６年１１月２２日、鹿児島市の県警本部

２０１６年に鹿児島県警が把握した「うそ電話詐欺」の被害は４３件約２億１６６０万円で、過去最悪だった前年と比べて２１件１億６０４０万円減少したことが１１日、県警のまとめ（暫定値）で分かった。被害額は約４割減っており、特に高齢者分は半減した。県警は「コンビニや金融機関での声掛けが浸透した」とみている。県警生活安全企画課によると、６５歳以上の被害は２２件１億７４９０万円で、前年より３０件１億７７４０万円減り、被害額は半減した。依然として、件数では全体の５割、被害額で８割を占め、高齢者が狙われている実態が明らかとなった。