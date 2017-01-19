TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 文化

鹿児島市で県新春かるた会、過去最多１６７人参加

(2017 01/19 06:30)
真剣な表情で札を取り合う参加者ら＝鹿児島市の県武道館
　第４３回鹿児島県新春かるた大会が１５日、鹿児島市の県武道館であった。近年、競技人口は県内でも増えており、過去最高の１６７人が参加。静寂の中、畳の上の札をたたく音が響いた。
　試合は、実力や年齢別に分かれた１０部門の個人戦で行われた。参加者は試合の合間にも、取り札の位置を覚えたり“素振り”をしたりと真剣な表情。上の句が読まれると同時に手を勢いよく伸ばし、札を取った。
（記事全文は１９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ