鹿児島市で県新春かるた会、過去最多１６７人参加

(2017 01/19 06:30)

真剣な表情で札を取り合う参加者ら＝鹿児島市の県武道館

第４３回鹿児島県新春かるた大会が１５日、鹿児島市の県武道館であった。近年、競技人口は県内でも増えており、過去最高の１６７人が参加。静寂の中、畳の上の札をたたく音が響いた。試合は、実力や年齢別に分かれた１０部門の個人戦で行われた。参加者は試合の合間にも、取り札の位置を覚えたり“素振り”をしたりと真剣な表情。上の句が読まれると同時に手を勢いよく伸ばし、札を取った。