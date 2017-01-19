全日本大学バレー３回目優勝 鹿屋体大女子部、市長に報告
(2017 01/19 20:00)
優勝を報告し写真に納まる選手たち＝鹿屋市役所
昨年１１月２９日〜１２月４日、東京で開かれた。２回戦から出場の鹿屋体大は、６試合を勝ち抜き全国８６校の頂点に立った。４年の秋山愛海主将は「準決勝で苦戦したが、粘り負けしないようつなぐプレーでしのいだ」と振り返り、「コート内外の選手全員が役割を果たしてくれた」とチームメートをたたえた。
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