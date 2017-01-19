TOP ＞ 鹿児島のニュース > スポーツ

全日本大学バレー３回目優勝　鹿屋体大女子部、市長に報告

(2017 01/19 20:00)
優勝を報告し写真に納まる選手たち＝鹿屋市役所
　第６３回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会で、３年ぶり３回目の優勝を果たした鹿屋市の鹿屋体育大女子バレーボール部の選手ら１２人が１３日、同市役所を訪れ、中西茂市長に快挙を報告した。選手たちは「チームワークの勝利」と喜びを語った。
　昨年１１月２９日〜１２月４日、東京で開かれた。２回戦から出場の鹿屋体大は、６試合を勝ち抜き全国８６校の頂点に立った。４年の秋山愛海主将は「準決勝で苦戦したが、粘り負けしないようつなぐプレーでしのいだ」と振り返り、「コート内外の選手全員が役割を果たしてくれた」とチームメートをたたえた。
（記事全文は２０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ