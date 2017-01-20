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奄美・徳之島の世界自然遺産推薦を決定

(2017 01/20 06:30)
豊かな亜熱帯照葉樹林が広がる奄美大島＝２０１６年１２月８日、大和村
　政府は１９日、都内であった世界遺産条約の関係省庁会議で、自然遺産候補の「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」を正式に推薦することを決めた。２０日の閣議了解を経て、２月１日までに国連教育科学文化機関（ユネスコ）に推薦書を提出する。
　推薦地は鹿児島、沖縄両県の４島で構成する。面積は、鹿児島側が奄美大島１万１５４４ヘクタール、徳之島２４３４ヘクタールの計１万３９７８ヘクタールで、これに沖縄側を含めた全体は計３万７９４６ヘクタール。
（記事全文は２０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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