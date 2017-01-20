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手作り木工品に児童大喜び　出水市・西出水小

(2017 01/20 20:00)
手作りの靴棚などを贈った高校生と喜ぶ児童＝出水市の西出水小学校
　出水市の出水工業高校建築科の生徒が１８日、授業で製作した木工品を近くの西出水小学校にプレゼントした。木の香りとぬくもりのこもった贈り物に、児童と教職員は大喜びした。
　靴棚１個、鉢置き台２５個、すのこ４個で、作ったのは木工班の３年生７人。研究課題の授業で地域に必要とされているものを作ろうと、昨年４月に西出水小を訪れニーズを聞き取り、６月から毎週３時間の授業を利用し作業を続けた。
（記事全文は２１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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