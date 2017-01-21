寒波、鹿児島県大荒れ　鹿児島市で初雪

(2017 01/21 00:25)

雪遊びを楽しむ子どもたち＝２０日午後、えびの市のえびの高原

鹿児島県内は２０日、発達した低気圧の通過で昼前から冬型気圧配置が強まり、強風が吹き荒れた。午後から気温が下がり、鹿児島市では午後５時ごろ、初雪を観測した。初雪は平年より１８日遅い。西之表市で最大瞬間風速２９．３メートルなど、各地で台風並みの強風を観測。離島便を中心にフェリーや航空機で欠航が相次いだ。日本気象協会九州支社によると、冬型気圧配置は２２～２３日に再び強まり、今季一番の寒気が流れ込む見込み。２２日夜から県本土の山沿いでは雪が降り、薩摩地方は平野部でも積もる恐れがある。