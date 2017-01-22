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西之表市長選告示、６氏が立候補

(2017 01/22 12:07)
　任期満了に伴う西之表市長選挙は２２日告示され、正午現在、いずれも無所属新人で、元新聞記者の八板俊輔氏（６３）、元市議の小倉伸一氏（６４）、榎元一已氏（６３）、浜上幸十氏（６６）、丸田健次氏（５８）、瀬下満義氏（６５）の６人が立候補を届け出た。
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