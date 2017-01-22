TOP ＞ 鹿児島のニュース > スポーツ ＞ 駅伝

鹿児島１３位　都道府県対抗男子駅伝

(2017 01/22 15:30)
　第２２回全国都道府県対抗男子駅伝は２２日、広島市の平和記念公園前発着の７区間４８キロで行われ、鹿児島チームは２時間２１分４０秒（記録は速報）で１３位だった。
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ