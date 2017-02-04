フェンシング五輪「銀」の太田さんら実演 垂水
(2017 02/04 22:00)
フェンシングの競技解説をする太田雄貴さん（左から２人目）と市ケ谷廣輝さん（同３人目）＝垂水市文化会館
北京、ロンドン両五輪で銀メダルを獲得した太田さんのほか、鹿児島市出身でバルセロナ、アトランタ両五輪に出場した市ケ谷廣輝さん（４７）＝高松市＝と、北京五輪出場の西田祥吾さん（３４）＝鹿児島市＝が登壇した。
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