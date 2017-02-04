フェンシング五輪「銀」の太田さんら実演　垂水

(2017 02/04 22:00)

フェンシングの競技解説をする太田雄貴さん（左から２人目）と市ケ谷廣輝さん（同３人目）＝垂水市文化会館

フェンシングの五輪メダリスト、太田雄貴さん（３１）らによる競技講座とトークショーが１月３１日、垂水市文化会館であった。同市は２０２０年の鹿児島国体のフェンシング競技開催地。集まった市内の小中学生ら計約千人に、太田さんは「高い目標を持つことが大切。地元から国体選手を目指して」と呼び掛けた。北京、ロンドン両五輪で銀メダルを獲得した太田さんのほか、鹿児島市出身でバルセロナ、アトランタ両五輪に出場した市ケ谷廣輝さん（４７）＝高松市＝と、北京五輪出場の西田祥吾さん（３４）＝鹿児島市＝が登壇した。