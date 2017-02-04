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フラワーフェスタ開催　鹿児島市

(2017 02/04 23:10)
県内各地で生産された花々が彩る「かごしまの花」コーナー＝４日、鹿児島市のかごしま県民交流センター
　「フラワーフェスタｉｎかごしま２０１７」（県花き振興会主催）が４日、鹿児島市のかごしま県民交流センターで始まった。県フラワーコンテスト入賞作品など８００種類約２万本が会場を彩る。５日まで。
　ユリやトルコギキョウなど「かごしまの花」をびっしり並べたコーナーは圧巻。スプレー菊で作った鶏とひよこのオブジェや１００本の赤いバラの花束もあり、カメラを持った人が列を作った。
（記事全文は５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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