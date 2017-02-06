ライバル同士、闘志燃やす 鹿屋・田崎と下名スポ少、ソフト全国大会出場
(2017 02/06 13:00)
全国大会へ気勢を上げる田崎スポーツ少年団＝鹿屋市役所
県予選（１月７日・鹿児島市）は３２チームが参戦。田崎、下名は危なげなく上位２チームに残り、全国大会の切符をつかんだ。決勝は互いに譲らず延長戦となり、田崎が２－１で制した。県予選前の肝属地区大会は下名が勝利しており、対戦成績は五分となった。
全国大会での活躍を誓う下名スポーツ少年団＝鹿屋市役所
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