ライバル同士、闘志燃やす　鹿屋・田崎と下名スポ少、ソフト全国大会出場

(2017 02/06 13:00)

全国大会へ気勢を上げる田崎スポーツ少年団＝鹿屋市役所

全国大会での活躍を誓う下名スポーツ少年団＝鹿屋市役所

鹿屋市の田崎、下名両ソフトボールスポーツ少年団が、全日本春季小学生男子ソフトボール大会（３月２５〜２７日・静岡県掛川市、日本ソフトボール協会主催）に鹿児島県代表で出場する。両チームは学校が近く、県予選で決勝を戦ったライバル同士。「全国でも決勝で対戦を」と闘志を燃やす。県予選（１月７日・鹿児島市）は３２チームが参戦。田崎、下名は危なげなく上位２チームに残り、全国大会の切符をつかんだ。決勝は互いに譲らず延長戦となり、田崎が２－１で制した。県予選前の肝属地区大会は下名が勝利しており、対戦成績は五分となった。