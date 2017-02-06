南日本スポーツ賞贈賞式、６団体１１個人を表彰

(2017 02/06 06:30)

晴れやかな表情を見せる受賞者たち＝５日、鹿児島市の南日本新聞会館みなみホール

第５５回南日本スポーツ賞の贈賞式が５日、鹿児島市の南日本新聞会館みなみホールであり、昨年２月から今年１月にかけて国内外の大会で活躍した６団体、１１個人を表彰した。優秀団体賞は岩手国体弓道少年男子遠的優勝の鹿児島県チームなど５団体、優秀個人賞は全国中学総体男子走り高跳びを制した長野斗哉選手（帖佐中）ら１０人が受賞した。特別賞にはリオデジャネイロ五輪ラグビー７人制男子４位の日本代表主将・桑水流裕策選手（コカ・コーラウエスト）、岩手国体ラグビー成年男子準優勝の鹿児島県チームが輝いた。