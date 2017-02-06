甘く、たわわに　屋久島タンカンはさみ入れ

(2017 02/06 20:00)

たわわに実ったタンカンに、はさみを入れる農家＝屋久島町原

屋久島特産のタンカンのはさみ入れ式が４日、屋久島町原の安藤清浩さん（５５）の農園であった。台風の直撃を受けなかった今季は豊作となり、ＪＡは昨年の２倍近くに当たる５００～６００トンの出荷を見込んでいる。収穫は３月中旬まで続く。式には農家や行政関係者ら約５０人が参加。タンカンがたわわに実った畑で神事の後、はさみ入れがあり、収穫の安全を祈った。