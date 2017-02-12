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お祭り気分で異年齢交流　鹿児島市で八幡小フェス　

(2017 02/12 19:00)
出し物のもぐらたたきを楽しむ児童＝１０日、鹿児島市の八幡小学校
　鹿児島市の八幡小学校で１０日、「八幡フェスティバル」があった。児童らは学年・学級ごとにゲームやイベントを楽しんだ。
　異年齢交流などを目的に児童会が主催する行事で、１～４年生は体育館で学年ごとに歌やダンスを発表。５、６年生は各学級でグループに分かれて、もぐらたたきや１分間コントなど計３２の出し物を企画した。
（記事全文は１２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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