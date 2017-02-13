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鹿児島マラソン参加ランナー、幼稚園児がイラストで応援

(2017 02/13 06:30)
イラストを描く園児たち＝１０日、鹿児島市の和光幼稚園
　「鹿児島マラソン２０１７」に参加するランナーを激励しようと、鹿児島市の和光幼稚園の園児１２５人が１０日、応援イラストを描いた。ゴールテープを切る選手らをカラフルにデザイン、応援メッセージも添えた。
　絵は主に、フルマラソンのコースとなる国道１０号の姶良市側約１．９キロ間の中央分離帯に置く「応援メッセージポール」５０本に２枚ずつ貼る。この区間は沿道の人出が少ないため、両側から絵が見えるよう設置し、ランナーたちを励ます。
（記事全文は１２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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