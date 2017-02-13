大地震備え「受援計画」を 鹿児島市で防災シンポ
(2017 02/13 23:00)
大地震への備えを討論する専門家ら＝１２日、鹿児島市のかごしま県民交流センター
ＮＨＫ鹿児島放送局と南日本放送の主催。専門家や自治体担当者ら４人が先進事例や取り組みを紹介し、約５６０人が聞き入った。
熊本地震では被災地に全国から物資や自治体職員が送り込まれたが、受け入れ側がうまく対応できず、物資が滞留した。植松副市長は「基本的な受援計画はあったが、丁寧な計画が必要だと感じた」と話した。
- 大地震備え「受援計画」を 鹿児島市で防災シンポ(02/13 23:00)
- 「水俣病早期解決を」 熊本県で決起集会(02/13 22:40)
- 創立６０周年控え卒業生が校旗修復 鹿屋女子高校(02/13 20:00)
- 鹿児島マラソン参加ランナー、幼稚園児がイラストで応援(02/13 06:30)
- お祭り気分で異年齢交流 鹿児島市で八幡小フェス (02/12 19:00)
- フラワーパーク開園２０周年、花バスと花雛復活 指宿・山川(02/12 13:00)
- サッカーニューイヤー杯 鹿児島Ｕ、磐田と分け 優勝逃す(02/12 06:30)
- 山地で積雪２０センチ、県道、国道８カ所通行止め 鹿児島県内(02/11 23:30)
- 口と歯の健康づくり活動で全国Ｗ表彰 霧島・国分北小(02/11 22:00)
- 「肉の日」に黒豚給食、子どもたちに笑顔 曽於、志布志市と大崎町(02/11 20:20)
- 「成果を持ち帰りたい」 南日美展吉井賞・吉村さん、渡欧へ抱負(02/11 13:00)
- 鹿児島県当初予算案 一般会計１.５％減８０９９億円(02/11 06:30)
- １１日まで大雪の恐れ 鹿児島県各地積雪、事故や休校も(02/10 23:00)
- 和泊にセアカゴケグモ 毒に注意を 鹿児島県内２例目(02/10 22:40)
- 急逝の会長しのび熱戦 頴娃で追悼ゲートボール大会(02/10 20:00)
- 東市来の播磨さん、地域沸かす 親子エアギター躍動(02/10 13:00)
- 鹿児島国体イメージ歌発表 鹿児島弁で南国色豊かに(02/10 06:30)
- 薩摩地方 １０日暴風雪の恐れ 落雷・突風も警戒(02/10 00:00)
- 長沢鼎の功績に“乾杯” 精神学ぶ「倶楽部」発足(02/09 22:00)
- 初午祭向け ポンパチ作りピーク 隼人(02/09 20:00)
- 金作原林道にゲート 世界遺産登録見据え鹿児島森林管理署(02/09 13:00)
- 低空飛行目撃 最多６４件 鹿児島や薩摩川内で急増(02/09 06:30)
- 鹿児島Ｕ、Ｊ２熊本に１－０勝利 ニューイヤー杯(02/08 23:00)
- 川内原発の耐震緊対所を正式決定 規制委(02/08 22:35)
- 豊作祈ってダゴ花争奪戦 志布志・田之浦山宮神社(02/08 20:00)
- 鹿児島県１７年度当初予算案８１００億円 ９年ぶりマイナス編成(02/08 13:00)
- 川内原発専門委 特別点検結果を了承(02/08 06:30)
- 西之表市長選再選挙 ３月１２日告示、投開票は１９日(02/07 23:15)
- 鹿児島県内 週末は雪の恐れ(02/07 22:45)
- 丹精込めた芋苗、農家へ 国分中央高(02/07 20:00)