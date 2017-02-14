奄美観光の旗振りを 通訳案内士１期生に４７人
(2017 02/14 20:00)
修了証を受け取る研修生＝奄美市名瀬
特例通訳案内士は改正奄美群島振興開発特別措置法により創設され、２０１６年度に始まった群島限定の資格。計５４時間の研修を受け、群島内の各市町村が認定する。今回は英語コースの募集があり、５島で計８８人が応募。奄美大島２７、喜界島２、徳之島１０、沖永良部島４、与論島４人の計４７人が事前審査や研修に合格した。
- 奄美観光の旗振りを 通訳案内士１期生に４７人(02/14 20:00)
- 曽於市長選「○」で投票 鹿児島県内初の記号式提案へ(02/14 13:00)
- 災害医療体制強化へ 鹿児島県、精神ケアチーム設置(02/14 06:30)
- 大地震備え「受援計画」を 鹿児島市で防災シンポ(02/13 23:00)
- 「水俣病早期解決を」 熊本県で決起集会(02/13 22:40)
- 創立６０周年控え卒業生が校旗修復 鹿屋女子高校(02/13 20:00)
- 鹿児島マラソン参加ランナー、幼稚園児がイラストで応援(02/13 06:30)
- お祭り気分で異年齢交流 鹿児島市で八幡小フェス (02/12 19:00)
- フラワーパーク開園２０周年、花バスと花雛復活 指宿・山川(02/12 13:00)
- サッカーニューイヤー杯 鹿児島Ｕ、磐田と分け 優勝逃す(02/12 06:30)
- 山地で積雪２０センチ、県道、国道８カ所通行止め 鹿児島県内(02/11 23:30)
- 口と歯の健康づくり活動で全国Ｗ表彰 霧島・国分北小(02/11 22:00)
- 「肉の日」に黒豚給食、子どもたちに笑顔 曽於、志布志市と大崎町(02/11 20:20)
- 「成果を持ち帰りたい」 南日美展吉井賞・吉村さん、渡欧へ抱負(02/11 13:00)
- 鹿児島県当初予算案 一般会計１.５％減８０９９億円(02/11 06:30)
- １１日まで大雪の恐れ 鹿児島県各地積雪、事故や休校も(02/10 23:00)
- 和泊にセアカゴケグモ 毒に注意を 鹿児島県内２例目(02/10 22:40)
- 急逝の会長しのび熱戦 頴娃で追悼ゲートボール大会(02/10 20:00)
- 東市来の播磨さん、地域沸かす 親子エアギター躍動(02/10 13:00)
- 鹿児島国体イメージ歌発表 鹿児島弁で南国色豊かに(02/10 06:30)
- 薩摩地方 １０日暴風雪の恐れ 落雷・突風も警戒(02/10 00:00)
- 長沢鼎の功績に“乾杯” 精神学ぶ「倶楽部」発足(02/09 22:00)
- 初午祭向け ポンパチ作りピーク 隼人(02/09 20:00)
- 金作原林道にゲート 世界遺産登録見据え鹿児島森林管理署(02/09 13:00)
- 低空飛行目撃 最多６４件 鹿児島や薩摩川内で急増(02/09 06:30)
- 鹿児島Ｕ、Ｊ２熊本に１－０勝利 ニューイヤー杯(02/08 23:00)
- 川内原発の耐震緊対所を正式決定 規制委(02/08 22:35)
- 豊作祈ってダゴ花争奪戦 志布志・田之浦山宮神社(02/08 20:00)
- 鹿児島県１７年度当初予算案８１００億円 ９年ぶりマイナス編成(02/08 13:00)
- 川内原発専門委 特別点検結果を了承(02/08 06:30)