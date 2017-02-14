奄美観光の旗振りを　通訳案内士１期生に４７人

(2017 02/14 20:00)

修了証を受け取る研修生＝奄美市名瀬

奄美群島の国立公園化や世界自然遺産登録を見据え、外国人観光客を有償で案内できる「特例通訳案内士」の修了証交付式が６日、奄美市名瀬の県大島支庁奄美会館であった。奄美大島で研修を受けた２５人が出席。観光の旗振り役として、今後の活躍を誓った。特例通訳案内士は改正奄美群島振興開発特別措置法により創設され、２０１６年度に始まった群島限定の資格。計５４時間の研修を受け、群島内の各市町村が認定する。今回は英語コースの募集があり、５島で計８８人が応募。奄美大島２７、喜界島２、徳之島１０、沖永良部島４、与論島４人の計４７人が事前審査や研修に合格した。