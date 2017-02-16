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樹齢１００年の紅梅、青空に映え　鹿児島市

(2017 02/16 13:00)
見頃を迎えた紅梅＝１５日、鹿児島市伊敷３丁目
　鹿児島市伊敷３丁目の福留和冶さん（８４）、正和さん（６６）兄弟宅で、父の代から育てている紅梅の老木が見頃を迎えている。１５日には五分咲きとなり、青空に薄桃色のかれんな花が映えた。天気に恵まれれば、満開は１８日頃の見込み。
　推定樹齢１０４年という高さ７メートル、幹周り１．３メートルの木に加えて、８０年ものの２本が枝を張る。品種は鹿児島紅梅で１月１９日に開花。風に乗り、ほのかに甘酸っぱい香りも漂う。
（記事全文は１６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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