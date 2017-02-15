巨大クジラ間近に 水中観察ツアー人気 奄美
(2017 02/15 23:20)
ダイナミックな泳ぎを見せるザトウクジラ＝１５日、奄美市名瀬の小湊沖
１５日、奄美市名瀬の小湊沖でスイムに参加した。ウエットスーツとシュノーケリング器具を着け、水温２０度、水深１００メートル超の海に入り数メートル泳ぐと、体長１０メートルを超すクジラが突然現れた。無数の泡を体にまとい、潜行していく。観察時間は１５秒程度だったが、巨体の迫力に圧倒された。
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