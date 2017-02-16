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国際小児がんデーにゴールドリボンツリー　鹿児島市

(2017 02/16 06:30)
ゴールドリボンをツリーに結び、小児がんを啓発する武市聖子さん＝１５日、鹿児島市の県民総合保健センター
　１５日は国際小児がんデー。小児がんを啓発する「がんの子どもを守る会」（東京）会員の武市聖子さん（３４）＝鹿児島市＝は同市の県民総合保健センターにゴールドリボンツリーを設置した。
　ゴールドリボンは小児がんのシンボルで、県内でのツリー設置は初めて。
　ツリーは３月１５日までがん患者会事務所や小児歯科など市内８カ所に設置する。ツリー設置や小児がん支援については、がんの子どもを守る会＝03(5825)6311。
（記事全文は１６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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