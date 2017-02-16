国際小児がんデーにゴールドリボンツリー　鹿児島市

(2017 02/16 06:30)

ゴールドリボンをツリーに結び、小児がんを啓発する武市聖子さん＝１５日、鹿児島市の県民総合保健センター

１５日は国際小児がんデー。小児がんを啓発する「がんの子どもを守る会」（東京）会員の武市聖子さん（３４）＝鹿児島市＝は同市の県民総合保健センターにゴールドリボンツリーを設置した。ゴールドリボンは小児がんのシンボルで、県内でのツリー設置は初めて。ツリーは３月１５日までがん患者会事務所や小児歯科など市内８カ所に設置する。ツリー設置や小児がん支援については、がんの子どもを守る会＝03(5825)6311。